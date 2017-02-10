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Прямые рейсы из Иваново в Сочи отменят в конце февраля из-за не востребованности На оставшийся срок самолеты, летающие по этому маршруту, заменены на другие, меньшей вместительности

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Запущенные в январе прямые рейсы из города Иваново в Сочи оказались слабо востребованы, и поэтому будут прекращены уже в этом месяце. Из-за небольшой заполняемости, аэропорт «Иваново - Южный» в феврале заменил авиакомпанию-перевозчика с «Нордавиа» на «РусЛайн», также произошла замена самолетов на менее вместительные. По информации пресс-служба аэропорта, пассажиры, которые уже приобрели билеты на рейсы «Нордавиа» в Сочи, смогут улететь по ним на самолетах нового перевозчика без доплаты, при этом нормы багажа останутся прежними.

Сообщается также, что из-за все же имеющегося спроса, программа прямых перелетов из Иваново в Сочи будет возобновлена зимой 2017-2018 гг.