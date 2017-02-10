Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

Сегодня в Сочи: основные события 10 февраля В пятницу на курорте состоятся несколько концертов и пройдут соревнования по фрирайду

Автор фото: concert.ua

Сегодня в нашем городе на сцене Зимнего театра камерная группа «Résonance» представит свою новую программу- «Black tour». В репертуаре группы не просто рок-музыка, а произведения, которые давно вошли в золотой фонд человечества. Аранжировки, созданные специально для группы, делают знакомые композиции еще более интересными, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают их концерты насыщенными и красочными. Начало концерта в 19:30.

В рок-баре «Треугольник» сегодня выступит легенда российской рок-сцены – группа «Черный кофе». История группы начинается с 1979 года, а первый альбом датирован 1984 годом. Музыкальный «багаж» группы насчитывает 13 альбомов, так что этим ребятам точно будет что исполнить перед сочинскими слушателями. Начало концерта по традиции в 21:00.

А в горном кластере Сочи в театре «Вельвет» сегодня выступит певица Слава. Известность к певице пришла в 2004 году после выхода песни «Попутчица» и с тех пор Слава остается одной из самых востребованных и популярных исполнительниц отечественной сцены. Ее концерты всегда проходят на высоком уровне, поскольку она из числа тех исполнителей, кто старается отдать поклонникам максимум энергии и своих вокальных возможностей. Начало концерта в 22:00.

Также сегодня на курорте «Роза Хутор» стартуют соревнования по фрирайду среди горнолыжников и сноубордистов, которые уже стали традиционными. В этом году организаторы сменили концепцию соревнований – так, заезды будут проходить только в категории «эксперты», кроме того, отменены квалификационные заезды, участники будут соревноваться по сумме баллов, набранных в полуфинале и финале, для соревнований будут предложены новые склоны. Соревнования будут проходить до 12 февраля.

В финале рабочей недели синоптики обещают на курорте кратковременные дожди и облачность в течение дня. Температура воздуха днем будет в пределах от +7 до +9 градусов, с понижением к вечеру до +4 градусов.