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Рейс из Сочи не долетел до Липецка Самолет совершил вынужденную посадку в Домодедово из-за неполадок в гидросистеме

Автор фото: aviatablo.ru

Накануне в московском аэропорту «Домодедово» совершил незапланированную посадку самолет, следовавший из Сочи в Липецк. По данным источника, знакомого с деталями инцидента, посадка была произведена из-за сработавшего датчика неполадок в гидросистеме самолета, передает РИА Новости.

Представитель аэропорта сообщил, что посадка прошла благополучно, при этом уточнил, что «информация об объявлении тревоги в аэропорту Домодедово не соответствует действительности». Известно также, что речь идет о рейсе, который выполняла авиакомпания «Руслайн», при этом на борту самолета находился только один пассажир.