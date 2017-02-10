В Сочи хотят построить чайный завод Нашлось предприятие, которое хочет инвестировать восстановление чайных плантаций и развивать чайное производство

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Вложить 250 млн рублей в восстановление 100 гектаров заброшенных чайных плантаций в Сочи, построить завод по переработке чая и наладить логистику готово предприятие «Объединение «Краснодарский чай». По словам генерального директора Серафима Тимченко, компания готова построить чайный завод полного цикла с современным оборудованием, отлаженной логистикой и современной инфраструктурой, а также вложить средства в восстановление чайных плантаций.

Однако сложность состоит в том, что участки, на которых должен произрастать чай, находятся в долгосрочной аренде у других предприятий, а часто в субаренде у фермеров. Вернуть их, чтобы передать в собственность или аренду новым владельцам, можно только по решению суда. Однако по мнению юристов, это непростой процесс, который может затянуться на годы. Необходимы веские основания, заключения «Россельхоза» о нецелевом или наносящем ущерб плодородью использованию земель может оказаться недостаточно.

При этом порядка 800 гектаров чайных плантаций не обрабатываются, 400 из них пришло в полное запустение и заросло сорняками и деревьями. Если их не начать немедленно восстанавливать, город попросту может потерять чайные плантации навсегда, пишет «Коммерсант Ростов».