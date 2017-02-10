Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Огонь Всемирных военных игр приедет в Сочи с Сахалина На Сахалине зажгут огонь сочинских Всемирных военных игр

Автор фото: lighthouse.dirty.ru

Уже в это воскресенье, 12 февраля, на берегу Татарского пролива в Невельском районе Сахалинской области от Лопатинского маяка зажжётся лампада. После чего смотритель маяка передаст огонь юнармейцам Сахалина и они привезут его уже в Хабаровск. Конечной точкой отправления станет Сочи.

В торжественном мероприятии также примут участие оркестр и почетный караул общевойскового объединения Восточного военного округа, передаёт "Интерфакс".

Напоминаем, что с 22 по 28 февраля Сочи станет столицей проведения III Всемирных военных игр и примет около тысячи спортсменов из 20 стран мира. Вход будет бесплатный.