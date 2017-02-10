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В Краснодаре силовики учились пресекать беспорядки на футбольных матчах (ВИДЕО) Отработка действий полиции, ОМОН, Росгвардии по пресечению драк футбольных фанатов прошли в краевой столице накануне

Автор фото: https://twitter.com/typodar

В четверг 9 февраля в Краснодаре прошли учения, в ходе которых сотрудники полиции, войска национальной гвардии и ОМОН отрабатывали взаимодействие при пресечении массовых беспорядков во время футбольных матчей. Тренировка полицейских проходила на стадионах «Кубань» и «Краснодар», в ней приняло участие порядка 500 сотрудников ГУ МВД России по Краснодарскому краю, УМВД России по г. Краснодару, бойцы ОМОНа, военнослужащие Росгвардии и курсанты КРУ МВД, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Учения прошли с целью подготовки силовиков Кубани к матчу Лиги Европы между ФК «Краснодар» и ФК «Фенебахче» (Турция). Однако приобретенные в ходе учений практические навыки могут быть использованы при подготовке силовиков к обеспечению порядка на матчах Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу в Сочи.