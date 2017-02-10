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ЖК «Солнечный пляж» в Сочи признан незаконным строением и будет снесен Администрация города не советует покупать квартиры в трех домах на улице Белорусской







Жилой комплекс «Солнечный пляж», расположенный в Адлерском районе на улице Белорусская решением суда признан объектом незаконного строительства и будет снесен. Об этом сообщили «Сочи Экспресс» в управлении земельного контроля администрации города Сочи. По данным управления, три 12-этажных здания построены на земельном участке площадью 6 301 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0402016:1040, который принадлежит Андрияничевой И.А., Байрамович H.C. и Семенову Д.В. Застройщики в 2009 году получили разрешение на строительство здесь двух частных жилых домов – 2-х и 3-этажного. В нарушение законодательства о землепользовании и нарушением параметров строительства собственники вместо этого возвели многквартирные дома, квартиры в которых до сих пор находятся в открытой продаже.

Администрация города Сочи предупреждает собственников и покупателей жилья в ЖК «Солнечный пляж» о том, что они могут потерять вложенные средства, и не советуют покупать квартиры в указанном самострое, так как решение суда о сносе уже вступило в законную силу.