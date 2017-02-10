Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В Сочи двое неизвестных вырвали сумку у женщины и убежали На курорте участились уличные грабежи

Автор фото: Pg12.ru

В одном из подземных переходов Адлера двое молодых людей подбежали к прохожей женщине, сорвали с её плеча сумку и скрылись. В ридикюле находились и телефон, и кошелёк с деньгами потерпевшей.

Сразу после инцидента 39-летняя сочинка обратилась в отдел полиции с просьбой отыскать воришек. Она смогла описать внешность подозреваемых, то, в чём они были одеты и показала, в какую сторону они убежали. В итоге были задержаны двое молодых людей, приехавших из Абхазии. Одному из них 22 года, а второму - 23.

Личные вещи потерпевшей у них были изъяты и возвращены хозяйке, а самих юношей поместили в изолятор временного содержания. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж, совершённый с причинением значительного ущерба гражданину", сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи. Теперь за своё злодеяние они могут сесть в тюрьму на 7 лет.