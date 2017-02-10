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В Сочи предпринимателей будут штрафовать за несанкционированные свалки Выброс мусора в неположенном месте обойдется предпринимателям Сочи в круглую сумму

Автор фото: rusplt.ru

Очередной рейд по проверке санитарного состояния улиц Парковой, Горького, Конституции и Московской выявил сразу пять несанкционированных скоплений мусора в центре Сочи. Поскольку виновниками стихийных свалок являются предприниматели, то по итогам проверки специалисты мэрии составили семь административных протоколов. Предпринимателям, нарушающим санитарные правила предстоит выплачивать штрафы, размеры которых достигают пятидесяти тысяч рублей.

Представителям администрации удалось выяснить, что основную проблему в формировании стихийных свалок создают торговые точки. После переноса мусорных контейнеров с дорог города во дворы, сотрудники магазинов продолжают выбрасывать мусор на бывшие контейнерные площадки, где и формируются несанкционированные свалки.

«Здесь очень много торговых точек. И торговля не заключает договоры ни со Спецавтохозяйством, ни с другими организациями, которые занимаются вывозом мусора, а просто по-браконьерски выносят свой мусор», - цитирует пресс-служба администрации заместителя главы города Сочи Юрия Паламарчука.

В администрации также отметили, что вечерние рейды будут продолжаться, а недобросовестных предпринимателей будут наказывать рублем.