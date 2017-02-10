Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

В этом году в Сочи появится два новых парка Парки будут заложены в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов и 80-летия Краснодарского края

Автор фото: whoisaaronbrown.com

Два новых парка планируется заложить в Сочи в 2017 году, который объявлен в России Годом экологии. Один из парков будет посвящен Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в Сочи осенью этого года, второй - 80-летию Краснодарского края. О том, где буду разбиты новые парки, пока не сообщается.

Кроме того, городская администрация объявила о намерении благоустроить гору Благодать в районе Бытхи, где расположены лесопарк, большая прогулочная зона, есть видовые площадки. Реализовать этот проект планируется совместно с сочинским отделением «Русского Географического Общества» , экологическими активистами и общественностью.