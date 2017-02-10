Хостинскую больницу №3 отремонтируют
Ремонтные работы в терапевтическом отделении Хостинской больницы №3 уже начались. Для того, чтобы медучреждение работало в привычном режиме, ремонт пройдёт в несколько этапов.
В отремонтированных палатах появятся туалет и душ. Также в скором времени больница обзаведётся новым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.
- Буквально в этом году мы будем закупать новое медицинское оборудование. Я был в Минздраве Краснодарского края. Где подтвердили всю нашу заявку. Операционное, реанимационное отделение, а также травматологическое отделение будет оснащено новым современным оборудованием, что позволит нам на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь, - рассказал главврач больницы № 3 Сосо Мебония.