Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Отключения света в Сочи 11 февраля: полный список улиц В субботу без электроэнергии останутся жители улиц Старошеоосейной, Петрозаводской, Искры и несколько поселков

В субботу 11февраля с 8:00 до 17:00 в Сочи в связи с плановыми работами будет временно прекращено электроснабжение улиц Армавирская, Старошоссейная, Восточная, Петрозаводская , Банановая, Православная, Изумрудная, Искры, Заречная, Мостовая, Псебайская, Николаевская, Тульская, Веринская, 10 лет Октября, Лазурная Долина, Энергетиков, а также улиц Гранатовая, Заря, Владимировская, Терновая, Темрюкская, Выселковская, Подольская, Куликовская, Пермская в селе Черешня, переулок Яблочный, Виноградный и Мебельный, с/т «Восход, хоздвор пансионата «Нева», комплекс отдыха «Якорь», с/з « Сочинский».