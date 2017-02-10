Выходные в Сочи будут холодными, а в понедельник пойдет снег
Понижение температуры воздуха начнется в Сочи уже сегодня вечером, когда температура опустится до +5 градусов. В грядущие выходные будет довольно прохладно – днем +3 - +6, ночью до +2. Осадков при этом не ожидается, однако будет довольно ветрено – скорость ветра превысит 9 м/с, из-за чего субъективно температура воздуха будет ощущаться как -5, считают синоптики.
А вот в понедельник, 13 февраля вечером высока вероятность дождя со снегом и даже снега, который с перерывами на дождь будет идти до вечера среды 15 февраля.
Самая низкая температура на следующей неделе ожидается в ночь с пятницы 17 на субботу 18 февраля – 0 градусов Цельсия продержится до обеда субботы.