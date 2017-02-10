Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Выходные в Сочи будут холодными, а в понедельник пойдет снег После недолгого тепла на курорт вернется зима

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Понижение температуры воздуха начнется в Сочи уже сегодня вечером, когда температура опустится до +5 градусов. В грядущие выходные будет довольно прохладно – днем +3 - +6, ночью до +2. Осадков при этом не ожидается, однако будет довольно ветрено – скорость ветра превысит 9 м/с, из-за чего субъективно температура воздуха будет ощущаться как -5, считают синоптики.

А вот в понедельник, 13 февраля вечером высока вероятность дождя со снегом и даже снега, который с перерывами на дождь будет идти до вечера среды 15 февраля.

Самая низкая температура на следующей неделе ожидается в ночь с пятницы 17 на субботу 18 февраля – 0 градусов Цельсия продержится до обеда субботы.