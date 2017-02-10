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Планы на выходные: чем заняться в Сочи 11 и 12 февраля В эти выходные можно будет посетить баскетбольный матч, лыжные гонки и различные концерты

Наступающие выходные будут в Сочи спортивными. В субботу, 11 февраля в ледовом дворце «Большой» состоится баскетбольный Матч звезд Единой Лиги ВТБ. В течение дня, с 9:30 до 18:00 поклонники этого вида спорта увидят открытую тренировку и матчи школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», команды знаменитостей и молодых звезд. В 18:00 состоится концерт рэп-исполнителя L’one, после чего в 19:05 состоится торжественное открытие Матча всех звезд и сам матч.

В этот же день на территории лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в Красной Поляне состоится массовая лыжная гонка «Лыжня Кубани», которая будет проводиться в рамках XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В заезде примут все желающие жители Сочи и Кубани. Для спортсменов до 18 лет обязателен допуск от врача, а все без исключения участники соревнований должны иметь собственных лыжный инвентарь. Спортсмены-любители пробегут дистанции 2 и 3 км, участники с лучшими результатами будут награждены дипломами, кубками и призами Минспорта РФ. Регистрация участников начнется в 8:30 11 февраля, старт соревнований будет дан в 12:00.

Культурная программа выходных представлена концертами в различных музыкальных жанрах. Так, например, в воскресенье 12 февраля в 12:00 в Зале органной и камерной музыки Дебольской состоится концерт для детей «Скоморошьи игры». Юные любители народной музыки и их родители познакомятся со скоморошьими игрищами, шутками, прибаутками, потешными небылицами и забавными сценками в исполнении оркестра народных инструментов «Русский сувенир».

В воскресенье в 18:00 в Зимнем театре пройдет концерт Александра Серова. Поклонники артиста услышат песни из репертуара исполнителя, который отмечает 40 лет творческой деятельности.