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Танцор из Сочи Руслан Громов выиграл путевку на чемпионат мира во Францию Юный исполнитель брейкданса одержал победу на чемпионате СНГ в Минске, став лучшим из 600 участников

Автор фото: Пресс-служба администрации города Сочи

Юный танцор из Сочи, 11-летний Руслан Громов, стал победителем чемпионата СНГ по брейк-дансу «NBC Battle Pro 2017», который проходил в Минске. Воспитанник городского центра развития молодежи стал лучшим в номинации 1х1 kids.

Всего в турнире принимали участие 600 человек от 7 до 30 лет. Победитель выступит на чемпионате мира по брейк-дансу, который пройдет в мае во Франции. Помимо Руслана Громова, в состязаниях также участвовали еще двое воспитанников клуба - Александр Гринь и Роберт Антонян. Ребята прошли отбор в основной номинации 1х1, после чего уступили соперникам в упорной борьбе.

Ранее, в ноябре 2016 года, Руслан Громов выступал на Первом канале в шоу детских талантов "Лучше всех". В студии за юного танцора болел его папа. В интервью Максиму Галкину мальчик признался, что он является призером 20 соревнований и даже был участником церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.