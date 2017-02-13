В Сочи вновь рушится речной парапет Очередные разрушения появились на парапете набережной реки Сочи

В минувшее воскресенье на парапете речной набережной в центре Сочи были зафиксированы очередные разрушения. На этот раз обрушился пролет на левом берегу реки в районе подземного перехода к Центральному рынку.

Что спровоцировало падение балясин в русло реки, пока точно неизвестно, однако, исходя из предыдущих случаев обрушений, можно полагать, что это было какое-то механическое воздействие – вандализм или неосторожное обращение. Однако не стоит забывать и о первопричинах постоянных обрушений – некачественно проведенной реконструкции. Именно после работ, проведенных в 2014 году, набережная систематически рушится.

В настоящее время вновь образовавшаяся брешь в конструкции огорожена и, надо полагать, что в ближайшее время ее восстановят. Кроме того, в скором времени наверняка станет известно о причинах разрушения – уличные камеры системы «Безопасный город» смогут в этом помочь. А пока жителям города и его гостям стоит быть внимательнее, прогуливаясь по набережной реки Сочи.