Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В городе объявлено штормовое предупреждение в связи с вероятностью подъема уровня воды в реках

Администрация города не советует покупать квартиры в трех домах на улице Белорусской

В Сочи при взрыве газа пострадали три человека ЧП произошло в одной из частных мини-гостиниц Адлерского района

Автор фото: vk.com

В субботу, 11 февраля, в Адлерском районе Сочи произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека. По информации краевых экстренных служб, взорвался газовый баллон в одной из частных мини-гостиниц на улице Гвардейской.

Как рассказали очевидцы, сначала раздался громкий хлопок, после чего из окон 3-этажного отеля повалил дым. На месте происшествия работали 69 сотрудников МЧС и 21 единица техники. Огонь удалось потушить в течение часа. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По словам пожарных, несущие конструкции здания не были повреждены. Однако огонь перекинулся на соседние строения, в связи с чем территория около гостиницы была оцеплена из-за угрозы обрушения.

В результате инцидента пострадали три человека. По предварительным данным, ими оказались постояльцы отеля. Одного из гостей врачи скорой помощи госпитализировали в ожоговый центр.