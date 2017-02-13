Дожди, облачность и даже дождь со снегом ждут жителей курорта на этой неделе

В Сочи состоялся первый в истории Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ Команда Звезд России обыграла команду Звезд Мира со счетом 131:121





В субботу, 11 февраля, в Сочи прошел первый в истории Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. На баскетбольной площадке, в которую на один день превратился Ледовый дворец "Большой", сразились команды "Звезд России" и "Звезд Мира". В их состав вошли лучшие игроки Лиги. Встреча завершилась со счетом 131:121 в пользу "Звезд России".

Лучшим игроком Матча был признан игрок команды-победительницы Андрей Воронцевич, набравший 28 очков. В качестве приза спортсмену вручили автомобиль УАЗ "Патриот". После игры баскетболист признался, что у него уже есть несколько машин, и что делать с новым внедорожником, он пока не решил.

Ведущим матча стал Иван Ургант. Помимо баскетбольного матча, зрители послушали артиста Black Star L`One, а также стали свидетелями нескольких конкурсов. Например, конкурс трехочковых бросков, который выиграл форвард "Зенита" Сергей Карасев. Или конкурс слэм-данков - вид броска, при котором спортсмен выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. В нем победу одержал также игрок "Зенита" - капитан команды Янис Тимма.