В Сочи спасатели помогли 15-летней девочке добраться до врачей Во время соревнований она получила травму ноги

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Накануне сочинские спасатели транспортировали 15-летнюю девочку с травмой ноги. Повреждение она получила во время соревнований по туризму. Состязание проходило в районе слияния рек Агура и Агурчик.

Девочка неудачно финишировала и повредила ногу. После этого она уже не могла больше самостоятельно передвигаться. Об этом сразу же сообщили спасателям, которые обеспечивали безопасность на этом мероприятии. Они наложили на ногу девочки шину, на носилках перенесли к служебному автомобилю и доставили её в село Прогресс. А там её уже ждали врачи Скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.