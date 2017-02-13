В Сочи сносят сезонные торговые павильоны Уже 6 таких строений пошли под снос, на очереди еще 18

Автор фото: Эфкате

Сезонные торговые павильоны, убирать которые не спешат предприниматели, несмотря на истекшие договоры аренды, начали сносить по решению суда. Такие меры пришлось предпринять администрации Адлерского района, чтобы освободить муниципальную землю в районе Курортного городка от малопривлекательных строений из «вагонки». Сезонные договоры аренды на данные участки у владельцев торговых точек истекли еще в октябре, однако павильоны на месте до сих пор, по этой причине торговцев «попросили» через суд. В настоящий момент силами владельцев сносятся 6 павильонов, на очереди – еще 18. На этом месте, по информации Романа Ахметова, заместителя главы Адлерского района, может быть разбит сквер с лавочками и прогулочными зонами для отдыха горожан, сообщает «Эфкате».

Работа по сносу торговых павильонов, портящих облик города и занимающих зеленые зоны, ведется в городе не первый год. Так, например, в прошлом году на месте магазина на площади Флага была разбита клумба, были снесены ряд ларьков в Адлерском районе, павильон и столовая на улице Просвещения.