В Сочи сносят сезонные торговые павильоны
Сезонные торговые павильоны, убирать которые не спешат предприниматели, несмотря на истекшие договоры аренды, начали сносить по решению суда. Такие меры пришлось предпринять администрации Адлерского района, чтобы освободить муниципальную землю в районе Курортного городка от малопривлекательных строений из «вагонки». Сезонные договоры аренды на данные участки у владельцев торговых точек истекли еще в октябре, однако павильоны на месте до сих пор, по этой причине торговцев «попросили» через суд. В настоящий момент силами владельцев сносятся 6 павильонов, на очереди – еще 18. На этом месте, по информации Романа Ахметова, заместителя главы Адлерского района, может быть разбит сквер с лавочками и прогулочными зонами для отдыха горожан, сообщает «Эфкате».
Работа по сносу торговых павильонов, портящих облик города и занимающих зеленые зоны, ведется в городе не первый год. Так, например, в прошлом году на месте магазина на площади Флага была разбита клумба, были снесены ряд ларьков в Адлерском районе, павильон и столовая на улице Просвещения.