Елена Проклова: Хочу встретить последнее десятилетие своей жизни в Сочи Известная актриса рассказала о том, что планирует переехать в Сочи на постоянное место жительства

Автор фото: bolshoyvopros.ru

Актриса театра и кино Лариса Проклова рассказала в интервью изданию Sobesednik.ru о своих планах по переезду в Сочи. Проклова сообщила, что она строит на курорте дом по собственному проекту и планирует перебраться в Сочи для постоянного проживания.

«Я занимаюсь строительством собственного дома в Сочи, разрабатываю проект с нуля. Я купила там землю и хочу встретить последнее прощальное десятилетие своей жизни именно там. Строительство я начну весной. Уже и землю подготовили, и прораба замечательного нашли», - рассказала актриса журналисту издания.

На вопрос корреспондента, почему она называет это десятилетие последним, Елена Проклова ответила, что у нее осталось не так много десятилетий. «Хочется провести это время по-особенному – в тепле, красоте и с видом на море», - отметила актриса. При этом она рассказала, что актерскую карьеру оставлять не планирует и будет летать на спектакли.