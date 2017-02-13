Тяжелоатлеты из Сочи стали победителями отборочного тура чемпионата Евровы Вячеслав Яркин победил в категории до 77 кг, Владислав Луканин занял третье место

Сочинские спортсмены успешно выступили на кубке России по тяжелой атлетике, который проходил в Зеленогорские с 6 по 12 февраля. Золото в категории спортсменов весом до 77 кг с результатом с суммой 334 кг (лучшие результаты в рывке и толчке — 152 и 182 кг) завоевал Вячеслав Яркин (тренер – Владислав Яркин) . Бронзовую медаль кубка также завоевал сочинский тяжелоатлет Владислав Луканин с результатом 328 кг (152 и 176).

Данные соревнования были отборочным этапом к чемпионату Европы который пройдет в апреле 2017 года в Хорватии.