В Адлере предприниматели устроили незаконную торговлю пивом Весь нелегальный алкоголь был изъят

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Накануне в Адлерском районе г. Сочи сотрудниками полиции было обнаружено сразу несколько магазинов, занимающихся незаконной розничной продажей алкогольной продукции.

Пиво на розлив продавалось в обычном помещении в одном из многоквартирных домов. При проверке выяснилось, что соответствующей документации на продажу алкоголя нет. Всего было изъято 270 литров пива в кегах. Подобный инцидент также произошёл в магазинах поселка Блиново и Центрального района Сочи. Но там было выявлено 50 литров пива.

Каждого из предпринимателей ждёт наказание в виде штрафа и конфискации продукции. В отношении них уже составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.