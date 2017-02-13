Хоккеисты ХК «Сочи» подадут заявление в прокуратуру из-за задержки зарплаты Защитить свои трудовые права сочинским игрокам поможет профсоюз

Автор фото: Пресс-служба ХК "Сочи"

Хоккеисты команды ХК «Сочи» так и не получили заработную плату, которая задерживается им с октября 2016 года, несмотря на сделанные ранее заверения руководства клуба. В связи со сложившейся ситуацией профсоюз, в котором состоят хоккеисты, принял решение помочь спортсменам защитить свои трудовые права способом, оговоренным Трудовым кодексом РФ. Сегодня стало известно о том, что руководитель юридического отдела профсоюза вылетел в Сочи, чтобы помочь игрокам ХК «Сочи» правильно составить заявления в прокуратуру, которая сможет разобраться в сложившейся ситуации, пишет «Чемпионат.ру». При этом по утверждению руководителя профсоюза игроков и тренеров Андрея Коваленко, целью этого мероприятия является не ссора с руководством, а погашение долгов по зарплате перед хоккеистами клуба.