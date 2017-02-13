Жители «Дачи Бразоля» в Сочи пытаюстя остановить возведение гостиницы во дворе Жильцы дома, признанного объектом культурного наследия, требуют сноса незаконной постройки

Ожесточенная борьба за право беспрепятственно пользоваться собственной придомовой территорией развернулась в Сочи в доме №1 на улице Лермонтова. Жители так называемой «Дачи инженера Бразоля», признанной объектом культурного наследия, добиваются сноса здания, самовольно возведенного под их окнами одной из жительниц дома, гражданкой Герчек.

Как рассказала «Сочи Экспресс» председатель дома Валентина Цеханова, трехэтажная гостиница возводится на придомовой территории, которая является долевой собственностью всех жильцов, буквально в двух метрах от их окон, что является, кроме прочего, нарушением пожарной безопасности.

- Мало того, что Герчек возводит незаконное строение, она еще всю придомовую территорию обнесла забором, преградив на нее доступ даже тем жильцам, у кого на эту сторону выходят окна, - возмущается Валентина Владимировна.

Жильцы дома категорически против строительства, и уже написали запросы во все возможные инстанции – в прокуратуру, городскую администрацию, пожарную инспекцию, районный суд и даже управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Однако дело с самостроем не может решиться уже в течение полугода – меж тем строительство во дворе продолжается.

В частности, управление муниципального земельного контроля сочло, что вопрос содержания придомовых территорий входит в компетенцию администрации района, и передала обращение туда, о чем уведомило жильцов 30 сентября 2016 года. Администрация Хостинского района 5 октября 2016 года сообщила жильцам, что данный участок является частной долевой собственностью и решение о строительстве и реконструкции находящихся на ней объектов должно приниматься общим собранием собственников. А 25 ноября жильцы дома №1 на улице Лермонтова получили уведомление от главы администрации Хостинского района Яшнова о том, что их обращение передано… начальнику управления муниципального земельного контроля – круг замкнулся.

Более обстоятельный ответ был получен от прокуратуры Хостинского района Сочи, которая 28 ноября отчиталась о проведенной проверке. Прокуратурой было установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0302005:1565 площадью 512 кв.м по адресу ул.Лермонтова, 1 расположен дом, признанный объектом культурного наследия (приказ №26-п от 29.04.1999 г. Комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей Краснодарского края). На придомовой территории в двух метрах от основного здания находится объект незавершенного строительства с площадью застройки 32,94 кв.м. Обнаружилось, что никаких разрешений на строительство данного здания, согласно информации департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г.Сочи, не выдавалось. В этой связи в адрес главы администрации города Сочи Анатолия Пахомова было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос о сносе объекта самовольного строительства. Рекции от главы города пока не последовало.

Согласно ответу начальника отдела полиции Хостинского района УВД по г.Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю полковника полиции Г.Толокнова, правоохранительные органы не обнаружили в действиях Герчак основания для возбуждения уголовного дела по ст.330 УК РФ – отсутствует состав преступления. Однако формально действия Герчак могут быть квалифицированы как самоуправство, но для привлечения ее к ответственности необходимо заключение управления архитектуры Хостинского района.

В настоящий момент от имени одного из жильцов дома, Юрием Цехановым, был подан иск в суд с требованием снести незаконную постройку. На время судебного разбирательства на участок была наложена обеспечительная мера в виде ареста и запрета на строительство, но не обращая внимания на требования приставов гражданка Герчек продолжает стройку. Судебное заседание по данному делу состоится в Хостинском суде 16 февраля.

Жители и представляющий их интересы адвокат сообщили, что на ход рассмотрения данного дела может оказывать влияние коррупционный фактор, и по этой причине хотят привлечь общественное внимание к решению своего вопроса, чтобы дело не было спущено "на тормозах".

При этом управление земельного контроля администрации города Сочи систематически сообщает об успешной борьбе с самостроями. Например, на прошлой неделе было объявлено о принятом судом решении снести все три 12-этажных здания ЖК "Солнечный пляж".

«Сочи Экспресс» продолжает следить за развитием событий.