Сегодня в Сочи: основные события 14 февраля Во вторник в нашем городе будут праздновать Валентинов день и пройдут несколько концертов

Автор фото: happyshar.ru

Сегодня в Сочи будут праздновать День святого Валентина, в честь этого праздника на курорте организуют несколько интересных мероприятий. Так, на пляже «Ривьера» сегодня состоится праздничный флешмоб. Организаторы предлагают всем желающим в течение дня готовиться к запуску шаров любви, подписывая валентинки. Массовый запуск шаров состоится в 20:00 на ривьерском пляже возле кафе «Лагуна». Арт-место «Территория» в праздничный день организует мероприятие «10 первых свиданий. Любовный микст», где 9 юношей и 9 девушек будут пробовать найти свою вторую половинку. А самой удачливой паре в качестве приза предстоит пройти увлекательный квест. Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Горького 53 на 3 этаже ЦУМа. В горах Сочи также будет организованы приятных сюрпризы для всех влюбленных. К примеру, на катке «Роза Хутор» влюбленные пары ждут памятные снимки, романтические музыкальные сеты, розыгрыши и викторины с призами.

Также сегодня в Сочи состоится несколько концертов. В рок-баре «Треугольник» во вторник вечером выступит сочинская группа «9й KALIBRY». Ребята исполняют известные композиции рок- и поп-исполнителей в чилаут, трип-хоп и даунтемпо-интерпретациях. Кроме того, группа отличается виртуозным гитарным исполнением и ярким вокалом. Начало выступления в 21:00. В ресторане «Vinograd» сегодня также будут отмечать Валентинов День концертом Севака Ханагяна. Этот исполнитель многим знаком как победитель телепроекта «Х-фактор», а также участник проектов «Голос» и «Главная сцена». Артист сам пишет музыку и слова к своим песням и обладает при этом чудесными вокальными данными. Начало концерта в 21:00.