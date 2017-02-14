С 1 марта в Сочи подорожает льготный проезд Краевые власти вынуждены поднять стоимость льготного проезда, однако повышение обещают минимальное

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В Краснодарском крае, в том числе и в Сочи, с 1 марта ожидается подорожание льготного проезда. Изменений стоимости для этой категории граждан не производилось с 2014 года. Поэтому повышение стоимости проезда является экономически обоснованным – за последние годы значительно выросли в цене бензин, электроэнергия и запчасти.

При этом, по подсчетам специалистов, необходимо повышение на 30 процентов, однако краевые власти изыскали финансовые возможности, чтобы сделать повышение менее болезненным для льготников. Так, согласно данным пресс-службы мэрии Сочи, с начала следующего месяца льготный проезд подорожает в среднем на 18 процентов

Отметим, что, по данным министерства труда и социального развития, за каждого льготника край доплачивает транспортникам от 460 до 940 рублей, при этом ежегодно сумма возрастает и в 2017 году она составляет 870 миллионов. Всего в Краснодарском крае действует семь видов льготных проездных документов, стоимость которых составляет не более 50% их расчётной стоимости и подлежит ежегодному пересмотру.