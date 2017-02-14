Сотрудники Росгвардии в Сочи спасли мужчину из горящего здания Жизнь человека спасли прапорщик Александр Коробков и старший сержант Арман Теванян

Автор фото: Пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ

Накануне в Сочи произошел пожар – загорелся гараж. Находившиеся неподалеку сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии прапорщик Александр Коробков и старший сержант Арман Теванян заметили, что внутри охваченного огнем строения находится мужчина без сознания. К этому моменту огонь уже охватил входную дверь и крышу. Сотрудники Росгвардии, не дожидаясь приезда пожарной бригады, пришли на помощь потерявшему сознание человеку, вытащили его из огня и оказали ему первую медицинскую помощь. Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание, а пострадавший был доставлен в ближайшее отделение полиции, где был передан врачам, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Подробности происшествия выясняются.