Троих сочинцев осудят за незаконное катание отдыхающих на «Банане» В скором времени мужчины предстанут перед судом

Как мы сообщали ранее, в начале осени 2016 года в Сочи произошёл инцидент с отдыхающей, которая получила травму во время катания на "Банане". Тогда на гидроциклиста завели уголовное дело, но оказалось, что не он один виноват в произошедшем.

Следствие выяснило, что в июле 2016 года 40-летний сочинец предложил своему 62-летнему другу открыть общий бизнес на время летнего сезона на пляже в поселке Аше. Они задумали катать приезжих на отдых людей на всем известном водном аттракционе "Банан". Для этого они взяли в долю ещё одного 24-летнего сочинца, который должен был управлять водным транспортом. Однако у них не было законного права на осуществление данной деятельности и они решили схитрить. Узнав, что у одной из сочинских организаций есть разрешение на использование водного объекта, они решили "прикрываться" ею и на все вопросы отвечать, что сотрудничают с ней.

Обвиняемые успели отработать летний сезон, но 10 сентября 24-летний гидроциклист допустил опасный манёвр в море, после которого все 6 человек, находящихся на "Банане" упали в воду, а одна из них, 53-женщина, даже получила закрытый перелом шейки плечевой кости.

Теперь вся их троица обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«а,в» ч.2 ст.238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку"), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.