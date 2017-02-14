На время проведения III Всемирных военных игр в Сочи продлят работу транспорта Городские автобусы, на которых можно добраться до места проведения игр, будут ходить до поздней ночи

Автор фото: http://cismsochi2017.ru

Для удобства зрителей, болельщиков и гостей III Всемирных военных игр в Сочи на курорте будет продлена работа общественного транспорта. В частности, автобус № 57к «Аэропорт Сочи – ж/д вокзал Олимпийский парк – с/х Россия» и автобус №125с «МТРК «МореМолл» – ж/д вокзал Олимпийский парк» 24 и 27 февраля будут курсировать до 00:00 часов ночи, а 25 и 26 февраля - до 23:00.

Организаторы также напоминают, что вход зрителей на все соревнования Игр является бесплатным, а к месту их проведения можно будет проехать на машине.

Как писал ранее «Сочи Экспресс», III Всемирные военные игры в Сочи пройдут с 22 по 28 февраля. В них примут участие более 1000 военных-спортсменов из 26 стран мира, в том числе представители НАТО. Будет разыграно 44 комплекта наград в семи видах спорт: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах. Огонь Военных игр уже зажжен на Сахалине и начал свой путь к месту проведения соревнований. Право нести флаг Игр получила майон Елена Исинбаева.