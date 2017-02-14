К Чемпионату мира по футболу в Сочи Центробанк выпустит пластиковую купюру Новая купюра номиналом 100 рублей появится в первом квартале 2018 года

Купюру из необычного материала – пластика – достоинством 100 рублей планирует выпустить Центробанк РФ к Чемпионату мира по футболу. По словам зампреда ЦБ Георгия Лунтовского, памятная пластиковая купюра может появиться в обороте уже в первом квартале 2018 года.

В прошлом году Лунтовский заявлял, что в России может начаться переход на использование пластиковых денег вместо бумажных, и первую из них выпустят к Чемпионату мира, сообщает информагентство «Прайм».