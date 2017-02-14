В Сочи назначен новый глава Адлерского района

Предыдущий глава Адлерского района стал вице-мэром администрации Сочи
В Сочи назначен новый глава Адлерского района
Автор фото: Юга.ру

Сегодня на планёрном совещании стало известно о том, что главой Адлерского района Сочи назначен Сергей Петров, прежде занимавший руководящую должность в администрации Лазаревского района. Некоторое время до этого он также работал в администрации Геленджика, но для Сочи он человек не новый, подчеркнул мэр города Анатолий Пахомов, сообщает "Юга.ру". 

Как мы сообщали ранее, бывший глава Адлерского района, Эдуард Волков, покинул этот пост в связи с новой должностью вице-мэра. 

 

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