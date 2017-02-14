Администрация города не советует покупать квартиры в трех домах на улице Белорусской

В Сочи коммунальщиков обяжут предупреждать об отключениях за 2 недели Поводом послужил скандал по поводу отключения домов на Макаренко в пятницу вечером без предупреждения

На сегодняшней планерке в администрации города Сочи Анатолий Пахомов отреагировал на ситуацию с отключением домов с электроплитами в районе Макаренко, которое произошло без предупреждения в пятницу, назвав коммунальщиков «живодерами».

По мнению мэра, ситуация, при которой горожане остаются без электроснабжения в течение выходных, является издевательством. Даже если речь идет о нарушениях в строительстве и договорах с ресурсоснабжающей организацией, люди не должны расплачиваться за ошибки застройщика, считает Пахомов.

Для того чтобы впредь избежать подобных ситуаций, администрация города намерена в ближайшее разработать документ, который обяжет коммунальщиков предупреждать о возможных отключениях в жилых домах не менее, чем за две недели.