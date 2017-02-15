В Сочи обокрали дачу местной жительницы Подозреваемого нашли благодаря фотороботу

Автор фото: ЯрКуб

В отдел полиции обратилась жительница Адлерского района с просьбой разыскать злоумышленника, который проник в её дачный домик и украл личные вещи. У женщины пропал компьютер и копилка.

Потерпевшая смогла описать внешность подозреваемого, после чего сотрудники полиции составили подробный фоторобот. Похожий мужчина был задержан недалеко от места преступления. При себе у него нашли тот самый компьютер и копилку. Отпираться он не стал и сознался в содеянном. 33-летний неоднократно судимый житель Краснодара признался, что планировал продать украденное, а вырученные деньги потратить на выпивку.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и ему грозит срок до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.