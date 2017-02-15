Сегодня в Сочи обещают сильный ветер и налипание мокрого снега Ненастье обрушится на город уже вечером 14 февраля 2017

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В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся усилением ветра, а также мокрым снегом. По данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, с 18:00 вторника 14 февраля до 18:00 среды 15 февраля на территории города Сочи ожидается сильный ветер, местами порывами до 18 м/с, в горных районах — до 22 м/с. Также временами будет идти снег и мокрый снег, иногда сильный, велика вероятность налипания мокрого снега на провода и деревья. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица, так что водителей призывают быть внимательными и острожными на дорогах сегодня вечером и завтра в течение дня.