«Южный правозащитный центр» в Сочи оштрафовали на 300 тысяч рублей Штраф был наложен судом из-за отказа организации добровольно регистрироваться в качестве иностранного агента

Автор фото: Семен Симонов

Сегодня Хостинский районный суд Сочи назначил штраф в размере 300 тысяч рублей организации «Южный правозащитный центр» за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте руководитель центра Семен Симонов.

В список иностранных агентов «Южный правозащитный центр» был внесен в декабре 2016 года, о чем ранее писал «Сочи Экспресс». Основанием для проверки организации стали сведения из ФСБ, полученные из неизвестного источника. По словам Семена Симонова, было подано ходатайство о вызове в суд представителя ФСБ для проверки достоверности представленных сведений, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

При этом не было представлено доказательств об иностранном источнике финансирования, которое как правило и является поводом для причисления организации к числу иностранных агентов. Суд удовлетворился устным заявлением представителя Минюста о том, что «Южный правозащитный центр» получал деньги от расположенной в Санкт-Петербурге организации, признанной иностранным агентом.

Таким образом, после сегодняшнего заседания Хостинского суда все пожертвования, которые будут перечисляться «Южному правозащитному центру» будут уходить на оплату штрафа, подводит итог Семен Симонов.