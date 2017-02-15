Сегодня в Сочи: основные события 15 февраля В среду на курорте начнется Фестиваль Юрия Башмета, пройдет флешмоб и поэтический конкурс

Автор фото: sovremennik.ru

Сегодня в Сочи будет дан старт программы юбилейного Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. В среду в рамках фестиваля будет представлен спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения А. де Сент Экзюпери «Маленький принц». Спектакль будет проходить на новой для фестиваля площадке – в концертном зале «Роза Холл». Главную роль в спектакле исполнит Константин Хабенский, музыкальное сопровождение - камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Также сегодня в центре Сочи состоится флешмоб «Мы вместе» в поддержку детей, больных раком. С 1 по 15 февраля на территории Краснодарского края прошло несколько благотворительных мероприятий, посвященных этой проблеме, а флешмоб станет завершающим этапом. Участники акции выстроятся в форме сердца на площади перед Олимпийскими символами на улице Навагинской и выпустят в небо воздушные шары в форме сердца, на которых будут написаны пожелания больным детям о выздоровлении. Старт мероприятия назначен на 15:00, в акции «Мы вместе» может принять участие любой желающий.

В Центре развития волонтерства Сочи сегодня состоится поэтический конкурс «Пишу о православном крае». Организаторы приглашают всех желающих с тематическими стихами, причем они могут быть не обязательно авторскими – талантливых чтецов здесь также ждут. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Советская, 26, начало в 16:00.

Кроме того, во вторник на курорте будет проходить муниципальный этап краевого фестиваля духовной культуры «Моя вера православная». Начало фестиваля приурочено к празднику Сретения Господня, а также к международному дню православной молодежи, который празднуется в этот день. Открытие фестиваля будет проходить на территории Храма Преображения Господня по адресу: ул.Шоссейная,9е. В мероприятии примут участие воспитанники городских музыкальных школ и Церковный хор. Начало программы в 11:30.