Администрация города не советует покупать квартиры в трех домах на улице Белорусской

Владельца вертолета, рухнувшего в Сочи, оштрафовали на 200 тысяч рублей Плановая проверка предприятия, вертолет которого разбился в Сочи, выявила многочисленные нарушения

Новосибирская транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения лицензионных требований при проверке ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», вертолет которого разбился в Сочи в ноябре 2016 года. Проверка носила плановый характер и не связана с крушением вертолета на территории курорта.

«Проверкой вскрыты многочисленные нарушения лицензионных требований, выразившиеся в использовании не прошедших метрологическую поверку, а также поврежденных и просроченных медицинских изделий, нарушения условий хранения лекарственных средств», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

По итогам проверки в отношении предприятия возбуждено два административных дела. После рассмотрения данных дел Арбитражный суд Новосибирской области назначил авиапредприятию штрафы общей суммой 200 тысяч рублей.

Что касается расследования крушения вертолета на территории Сочи в конце прошлого года, то по нему пока нет заключения Международного вертолетного комитета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Напомним, что борт Eurocopter AS350B3, принадлежащий ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», потерпел крушение 1 ноября 2016 года на придомовой территории частного дома в Адлере. В результате аварии погибли командир и один пассажир воздушного судна, еще четыре пассажира получили травмы.