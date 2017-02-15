В ближайшие часы Сочи накроет сильным снегопадом О непогоде, которая надвигается на курорт, сообщили экстренные службы

Автор фото: БизнесСвязь

В ближайшие 1-3 часа в предгорных и горных районах Сочи ожидается сильный снегопад. Об этом предупреждают жителей города отдел дежурных смен МКУ «ЕДДС г. Сочи». Снег будет идти до конца суток 15 февраля, а до конца суток четверга 16 февраля в горах выше отметки 500 метров будет лавиноопасно. Экстренные службы не рекомендуют в такую погоду подниматься в горы или заниматься горнолыжным спортом вне оборудованных трасс – это опасно для жизни.

В Сочи будет идти снег с дождем, на дорогах будет скользко из-за снежно-водяной массы, покрывающей магистрали. В городе пока не видно снегоуборочной техники, дворники управляющих компаний снова не справляются со своей работой: к моменту, когда жители Сочи вышли на работу, тротуары не были очищены, жители возвышенностей добрались до работы с трудом.

На реке Кепша введен режим локальной ЧС, русло расчищается специальной техникой. Напомним, что в прошлом году в реку сошел сель, и ее русло экстремально имельчало.

Меж тем, на сочинских дорогах свободно, Мамайский перевал для движения открыт. Все городские службы переведены в режим усиленной работы. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения, дежурят 53 бригады (488 человек) сочинских электросетей, 16 дизельгенераторов доставлены в различные районы города и готовы к подключению.

"Кубаньэнерго" предупреждает горожан о возможности обрыва проводов под напряжением из-за налипания мокрого снега. И напоминает, что смертельно опасно подходить близко к оборванным проводам или деревьям, лежащим на проводах. Недопустимо залезать на близко стоящие деревья. Если вы оказались слишком близко к порванному электропроводу, уходите шаркающим шагом - не отрывая ноги от земли.