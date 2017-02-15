Пассажиры не дождутся автобус №18 до лета Власти Сочи сочли маршрут «слабо заполняемым» и перевели его в разряд сезонных

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Кольцевой автобусный маршрут №18, автобусы которого курсировали от остановки Новая Заря через Виноградную, Орджоникидзе, мимо Зимнего театра по улице Черноморская до улицы Яна Фабрициуса через Курортный проспект на Донскую, будет ходить только летом. Такое решение приняли специалисты МУП «Сочиавтотранс» по результатам плановой проверки наполняемости маршрута. Данный показатель оказался на уровне менее 25 % от вместимости транспортного средства, по этой причине в соответствии с п.16 ст.4.2 Закона Краснодарского края № 193 маршрут №18 был признан сезонным и на маршрут до 1 июня больше не выйдет.

Сочинцы недовольны тем фактом, что решение было принято без учета их мнения, а результаты проверки жители назвали сомнительными – нет информации о том, кто и в какое время суток инспектировал маршрут, который может вполне удовлетворительно наполняться в часы пик, когда жители Тимирязева, Донской, Виноградной едут на работу или с работы.