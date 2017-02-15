В Сочи приезжего будут судить за убийство жителя курорта Мужчину будут судить за убийство на почве ревности

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39-летний приезжий из Узбекистана предстанет перед судом по обвинению в убийстве 51-летнего сочинца (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствие выяснило, что 25 сентября 2016 года обвиняемый приехал в дом к погибшему на разговор. Разговор был о жене последнего. Оказалось, что 39-летний мужчина был влюблён в неё. Но диалога не вышло, и в скором времени мужчины перешли от слов к рукоприкладству. В ходе драки обвиняемый схватил кухонный нож и нанёс оппоненту три удара в область живота. 51-летний местный житель скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления. Вернувшись домой, супруга обнаружила мёртвого мужа и сообщила в полицию. Гражданин Узбекистана был задержан через трое суток. Он признался в совершении убийства.

Сейчас уголовное дело в отношении приезжего мужчины передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.