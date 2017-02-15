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III Всемирные военные игры в Сочи: Полная программа соревнований «Сочи Экспресс» публикует полную программу соревнований Всемирных военных игр

Автор фото: gazeta.ru

Совсем скоро в Сочи будет дан старт III Всемирным военным играм, в рамках которых будет разыграно 44 комплектов медалей среди 1000 спортсменов из 26 стран мира. В нашем городе соберутся лучшие представители армейских спортивных клубов в своих странах. Олимпиада среди армейцев будет проходить на курорте с 23 по 27 февраля, при этом посетить соревнования можно будет бесплатно. Мы предлагаем ознакомиться с программой соревнований Военных игр в Сочи.

24 февраля

Во дворце спорта «Большой» с 11:00 до 18:00 – Лазание на трудность мужчины, женщины (полуфинал)

В ледовом дворце «Айсберг» с 16:00 до 18:00 – Индивидуальный забег на 500 метров мужчины, женщины

В горнолыжном центре «Роза Хутор» с 08:00 до 12:00 – Индивидуальная гонка, ски-альпинизм (финал)

На лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» с 09:30 до 12:30 – Индивидуальная гонка (свободный стиль), лыжные гонки 10 км женщины, 15 км мужчины

С 13:30 до 14:45 – Спринт 10 км, биатлон мужчины

С 16:00 до 17:00 – Спринт 7,5 км, биатлон женщины

25 февраля

Во дворце спорта «Большой» с 11:00 до 14:00 – Лазание на трудность мужчины, женщины (полуфинал)

С 20:00 до 22:00 – Лазание на трудность мужчины, женщины (финал, дуэль)

В ледовом дворце «Айсберг» с 8:30 до 21:00 – Индивидуальный забег на 1000 метров мужчины, женщины

В горнолыжном центре «Роза Хутор» с 09:30 до 13:00 – Слалом, горнолыжный спорт мужчины

На лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» с09:00 до 12:00 – Средняя дистанция, ориентирование на лыжах мужчины, женщины

С 15:00 до 20:30 – Смешанная эстафета, биатлон

26 февраля

Во дворце спорта «Большой» с 10:00 до 15:00 – Боулдеринг мужчины, женщины (квалификация)

С 20:00 до 22:00 – Боулдеринг мужчины, женщины (финал)

В ледовом дворце «Айсберг» с 18:30 до 20:30 – Смешанная эстафета на 3000 метров мужчины, женщины

В горнолыжном центре «Роза Хутор» с 09:30 до 13:00 – Слалом, горнолыжный спорт женщины

На лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» с 10:00 до 12:30 – Командный стиль (свободный стиль), лыжные гонки

С 13:00 до 15:00 – Спринт, ориентирование на лыжах мужчины, женщины

27 февраля

Во дворце спорта «Большой» с 09:30 до 11:00 – Лазание на скорость классический формат мужчины, женщины (квалификация)

С 11:00 до 12:00 – Лазание на скорость классический формат мужчины, женщины (финал)

С 14:00 до 16:00 – Лазание на скорость рекордный формат мужчины, женщины (квалификация)

С 16:00 до 17:00 – Лазание на скорость рекордный формат мужчины, женщины (финал)

В горнолыжном центре «Роза Хутор»с 08:00 до 12:30 – Командная гонка, ски-альпинизм, мужчины, женщины

На лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» с09:00 до 14:30 – Эстафета, ориентирование на лыжах мужчины, женщины

С 13:00 до 12:00 – Патрульная гонка, 15 км женщины

С 15:30 до 17:15 – Патрульная гонка, 15 км мужчины