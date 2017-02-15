В Сочи житель Казахстана арестован на 10 суток за нарушение приграничного режима Такое наказание житель азиатской республики получил за многократные аналогичные нарушения и невыплату штрафов

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К 10 суткам административного ареста приговорен многократный нарушитель пограничного режима в Сочи. Пограничники задержали 28-летнего жителя Казахстана рядом с пограничной зоной в районе села Веселое – мужчина искал там работу. Оказалось, что задержанный гражданин азиатской республики за неполный год уже дважды привлекался к ответственности по аналогичному поводу, кроме того, он не выплатил назначенные ему штрафы. По этой причине приезжему было назначено более суровое наказание по 1 статье 20.25 КоАП РФ, кроме того, в настоящий момент решается вопрос о его административном выдворении из России, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.