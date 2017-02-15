Администрация Краснодарского края признала, что Юрий Гриценко под следствием Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил следствие быстрее разбираться в деле вице-губернатора

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к следователям ускорить расследование уголовного дела по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации», возбужденного в отношении вице-губернатора Юрия Гриценко. Причина такой просьбы, по словам губернатора, в том, что Юрий Гриценко курирует крупные строительные проекты в крае, срыва сроков сдави которых нельзя допустить. Поэтому руководство вице-губернатора хочет знать, есть ли основания подозревать его в злоупотреблениях властными полномочиями, сообщает ТАСС. О каких конкретно проектах идет речь, не сообщается, однако можно предположить, что имеется в виду стадион "Фишт" в Сочи, реконструкцию которого к Кубку Конфедераций по футболу курирует Гриценко.

Об обысках в администрации края и возбуждении дела в отношении вице-губернатора «Сочи Экспресс» писал ранее, однако на тот момент официальные власти отрицали факт причастности кого-либо из представителей краевой администрации к уголовному расследованию.

Напоминаем, что Юрия Гриценко подозревают в причастности к хищению 200 млн рублей, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи.