Жители Сочи жалуются на действия МУП «Водоканал» Возмущение горожан вызывает тот факт, что МУП, по их мнению, неправильно начисляет платежи

В редакцию «Сочи Экспресс» обратились жители Адлерского района с жалобой на действия вновь созданного в Сочи МУП «Водоканал». По рассказам горожан, МУП не учитывает факт пломбировки счетчиков горячей и холодной воды, и начисляет плату за водоснабжение и водоотведение согласно социальным нормам (что дороже), до тех пор, пока их специалисты не попадут внутрь помещения, в котором установлены приборы учета, и не снимут их показания самостоятельно. Это не всегда возможно, учитывая, что визиты контролеров происходят спонтанно и в обычные рабочие часы, а большинство экономически активного населения, как правило, находится на работе в дневное время.

По словам очевидцев, скандалы с возмущенными жителями района происходят в офисе МУП «Водоканал» ежедневно, однако никакого действия на сотрудников организации не оказывают.

Хотелось бы обратить внимание администрации района и города на данный факт. На момент публикации новости официальных комментариев о законности действий МУП «Водоканал» получить не удалось.