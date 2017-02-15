Граффити на стенах Сочи появляются при поддержке городской администрации

Художники из Беларуси украшает скучные поверхности портретами советских киногероев
Граффити на стенах Сочи появляются при поддержке городской администрации

Проект «Знай наших» реализуется в Сочи уличными художниками из Беларуси – граффити с изображением советских киногероев появились на нескольких зданиях в Сочи. По словам автора проекта дизайнера Глеба Каштанова, каждый эскиз, перед тем как появиться на городских улицах, утверждается в администрации города.

Первая работа, изображающая Шурика и Федю из «Операции Ы…» и надпись «Кто не работает, тот не…», по словам авторов, призвана бороться с такой социальной проблемой как тунеядство. Это граффити занимает площадь 25 кв.метров. Вторая работа посвящена Остапу Бендеру, также в планах еще несколько картин, которые украсят фасады зданий в центре города. 

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