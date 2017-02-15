Граффити на стенах Сочи появляются при поддержке городской администрации Художники из Беларуси украшает скучные поверхности портретами советских киногероев

Проект «Знай наших» реализуется в Сочи уличными художниками из Беларуси – граффити с изображением советских киногероев появились на нескольких зданиях в Сочи. По словам автора проекта дизайнера Глеба Каштанова, каждый эскиз, перед тем как появиться на городских улицах, утверждается в администрации города.

Первая работа, изображающая Шурика и Федю из «Операции Ы…» и надпись «Кто не работает, тот не…», по словам авторов, призвана бороться с такой социальной проблемой как тунеядство. Это граффити занимает площадь 25 кв.метров. Вторая работа посвящена Остапу Бендеру, также в планах еще несколько картин, которые украсят фасады зданий в центре города.