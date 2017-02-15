В офисе Ростуризма в Москве прошли обыски Это связано с расследованием работы Евгения Кудели на посту министра туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Сегодня в московском офисе Ростуризма прошли обыски и выемка документов, которая проводилась сотрудниками СК РФ и УФСБ по Краснодарскому краю в рамках следствия, которое касается работы Евгения Кудели на должности главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, которую он занимал с 2010 года и покинул после критики его работы губернатором Кубани 1 июля 2016 года. Осенью 2016 года Куделя занял должность советника главы Ростуризма Олега Сафонова, на которой работает до сих пор. Об обыске сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Ростуризма.

Источники сообщают также, что по результатам обыска чиновник был задержан, однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Это не первый скандал, связанный с сотрудниками администрации Краснодарского края. Как ранее писал «Сочи Экспресс», также в настоящий момент ведется следствие в отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрий Гриценко по подозрению в злоупотреблении служебным положением.