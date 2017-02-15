В Сочи тушили воображаемый пожар (ФОТО)

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Сегодня, 15 февраля, с 10:00 до 11:00 утра спасатели устраняли условный пожар в оздоровительном комплексе "Спутник". По сценарию, в многоэтажном здании произошло возгорание.

Спасатели МЧС эвакуировали людей, пожарные локализовали и ликвидировали очаг возгорания, а медицинские работники оказывали первую помощь пострадавшим, после чего передавали их врачам Скорой помощи.

По словам сотрудников Регионального центра медицины катастроф министерства здравоохранения Краснодарского края, тренировка прошла на отлично. А работники ЮРПСО МЧС России проявили слаженность и оперативность, сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.