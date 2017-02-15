Из-за выпавшего в Сочи снега спасателям пришлось эвакуировать женщину Она получила травму на заснеженной дороге

Автор фото: pikabu.ru

Сегодня к сочинским спасателям с просьбой о помощи обратился местный житель. Он рассказал, что его мама, проживающая в посёлке Верхний Юрт, поскользнулась на снегу и сломала голеностоп. Самостоятельно передвигаться она больше не могла, а помощь медиков была необходима.

Всё закончилось благополучно. Несмотря на снежный покров, мешающий движению транспорта, сотрудники спасательного отряда добрались до места её проживания, уложили 51-летнюю женщину на носилки и на служебном автомобиле отвезли её в отделение травматологии 4-ой Городской больницы, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.