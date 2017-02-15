В Сочи три человека разбились на снегоходе Прогулка на нетипичном для городского движения транспорте привела к ДТП на Курортном проспекте

Автор фото: Отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В ночь с 14 на 15 февраля около 3:15 на Курортном проспекте произошла авария с участием снегохода. По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 38-летний водитель не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в бордюр, повредив ограждение и дорожный знак. В результате аварии пострадали пассажирки снегохода – 28-ми и 33-летние женщины были госпитализированы с травмами головы, водителю назначено амбулаторное лечение.